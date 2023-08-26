ОГА: Россияне попали по кафе с людьми в Купянском районе, есть погибшие

ОГА: Россияне попали по кафе с людьми в Купянском районе, есть погибшие
Фото: Deepstatemap

Российские оккупанты утром 26 августа ударили по Купянскому району, попали в кафе, известно о по меньшей мере двух погибших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Купянскому району.
По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен.
Враг попал в гражданский объект - кафе, где днем находились местные жители".

На месте работают экстренные службы. Данные о погибших и раненых уточняются.

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