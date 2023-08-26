Резников уверен, что Германия в итоге передаст Украине ракеты Taurus

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Германия в итоге согласится предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает Европейская правда.

Как сообщает dpa, об этом он сказал в интервью немецким СМИ.

Говоря о получении немецких ракет Taurus, Резников сказал, что "очень оптимистичен" и верит, что в будущем Украина получит их.

Министр не стал называть возможных временных рамок.

"Но не думаю, что на это уйдет целый год", – добавил Алексей Резников.

Канцлер Германии Олаф Шольц в последнем комментарии на эту тему сказал, что независимо от того, о чем просят Германию, он планирует "осторожно взвешивать каждое решение и ничего не делать в спешке".

Как сообщалось, правительство Германии пока не определилось, будет ли оно поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты типа Taurus, о чем попросил Киев.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары ими по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что перед решением передать новый вид вооружения следует выяснить все технические детали, необходимые для этого процесса.