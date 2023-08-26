Подразделение СБУ показало, как уничтожает уже третий танковый полк РФ

Подразделение СБУ показало, как уничтожает уже третий танковый полк РФ
Фото: Facebook

Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" обнародовало видео, как уничтожает уже третий российский танковый полк, сообщает Украинская правда.

По данным спецслужбы, с начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков.

"Учитывая, что штатная численность танкового полка армии РФ составляет 94 единицы, то наши ребята уже "закрыли" на своем счету 2 полка и настойчиво добивают третий!
Уничтожаем оккупантов до полной Победы!".

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