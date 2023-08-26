Подразделение СБУ показало, как уничтожает уже третий танковый полк РФ
Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" обнародовало видео, как уничтожает уже третий российский танковый полк, сообщает Украинская правда.
По данным спецслужбы, с начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков.
"Учитывая, что штатная численность танкового полка армии РФ составляет 94 единицы, то наши ребята уже "закрыли" на своем счету 2 полка и настойчиво добивают третий!
Уничтожаем оккупантов до полной Победы!".