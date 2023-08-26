СМИ: На севере Италии столкнулся с фурой автобус с украинскими туристами
На севере Италии столкнулся с фурой автобус с десятками украинских туристов, из них 15 пострадали, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает ANSA.
Инцидент произошел вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в районе города Латизана. Автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны были возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.
Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка освобождали спасатели.
По последней информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в серьезном состоянии эвакуировали вертолетами в больницы в Удине и Триесте.
Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте медицинским персоналом их забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты региона Фриули-Венеция-Джулия для приюта на ночь и дальнейшего оказания помощи.
Напомним, ранее на этой неделе в Польше попал в аварию автобус с гражданами Молдовы.
В середине августа в Австрии разбился микроавтобус с украинцами, четыре человека погибли.