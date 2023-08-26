За прошедшие сутки под российскими обстрелами были 9 областей Украины
Россияне атаковали 145 населенных пунктов и 57 объектов инфраструктуры, сообщает Деловая столица.
Последствия российских обстрелов за минувшие сутки были обнародованы на Медийной площадке Сил обороны.
По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины. Из разных видов вооружения — гранатометы, минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, БПЛА, тактическая авиация — были атакованы 145 населенных пунктов и 57 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.