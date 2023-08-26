В российском Кемерово вспыхнул масштабный пожар со взрывами

Масштабный пожар вспыхнул в России в субботу, 26 августа. Это произошло в Кемерово на юге РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

По данным российских СМИ, пожар вспыхнул на складе пиротехники на улице Терешковой.

По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало.

На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Пожары в России

На территории России в последнее время фиксируется большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах.

Так, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве.

Кроме того, в одном из крупнейших черноморских портов России (Новороссийску) горел грузовой терминал. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючей смазкой.