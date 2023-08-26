В небе Житомирщины столкнулись учебные самолеты: погиб известный пилот

Известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщают собеседники УП в Вооруженных силах и правоохранительных органах, друг Джуса Павел Поцелуев и волонтер Мелания Подоляк в соцсетях.

По данным источников УП, в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли.

Информацию о гибели Джуса сообщил его друг Поцелуев.

Подоляк также подтверждает информацию о смерти Джуса, обнародовав его нашивку.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что официальный комментарий будет позже, учитывая определенные обстоятельства и начатое следствие.

ГБР уже начало расследование.

"Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом.

Наше знакомство не было долгим, однако я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов.

Вечная память, Джус. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - заявил Поцелуев.

Справка: Джус (Андрей Пильщиков) служил летчиком истребителя МиГ-29.

С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

В интервью The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.