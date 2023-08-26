Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником

Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником
Фото: Генштаб ВСУ

Валерий Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником, сообщает Деловая столица.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил сотрудников авиационной отрасли с Днем авиации и отметил, что для защиты украинского неба необходимы самолеты от партнеров.

"Украинская авиация во время войны проявила свой настоящий характер, продемонстрировала силу. Военные и гражданские авиаторы, работники отрасли — высокий профессионализм, мужество и жертвенность. Чтобы усилить защиту украинского неба, нам необходимы самолеты от наших партнеров. Верю, что перевооружение авиации уже не за горами", — написал Залужный в Телеграмм-канале.

Главнокомандующий выразил уверенность, что мотивированность украинских летчиков и всех работников авиационной отрасли сделает наращивание воздушных мышц еще более эффективным.

Залужный также почтил память погибших авиаторов.

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