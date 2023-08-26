Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником
Валерий Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником, сообщает Деловая столица.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил сотрудников авиационной отрасли с Днем авиации и отметил, что для защиты украинского неба необходимы самолеты от партнеров.
"Украинская авиация во время войны проявила свой настоящий характер, продемонстрировала силу. Военные и гражданские авиаторы, работники отрасли — высокий профессионализм, мужество и жертвенность. Чтобы усилить защиту украинского неба, нам необходимы самолеты от наших партнеров. Верю, что перевооружение авиации уже не за горами", — написал Залужный в Телеграмм-канале.
Главнокомандующий выразил уверенность, что мотивированность украинских летчиков и всех работников авиационной отрасли сделает наращивание воздушных мышц еще более эффективным.
Залужный также почтил память погибших авиаторов.