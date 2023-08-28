Apple готовит обновление iPad Pro – крупнейшее за последних 5 лет

Американская компания Apple готовит крупнейшее за пять лет обновление iPad Pro.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Планшет iPad Pro компании Apple впервые за полдесятка лет получит серьезную модернизацию, и это произойдет еще не скоро. Категория iPad - да и весь рынок планшетных компьютеров - сейчас находится в глубокой депрессии" , - говорится в материале.

Новая модель, которая выйдет в следующем году, станет первым крупным обновлением устройства с 2018 года.

Следующие модели iPad Pro - под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 - перейдут на чип M3 нового поколения. Кроме того, это будут первые планшеты Apple с OLED-дисплеями, которые используются в iPhone, начиная с модели X в 2017 году. Они более четкие и яркие, а также точнее передают цвета.

Новые модели будут иметь диагональ 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, но более крупная модель сейчас имеет диагональ 12,9 дюйма.

Еще одна новинка, которая будет поставляться с новым iPad Pro, - это обновленная клавиатура Magic Keyboard. Новый аксессуар сделает iPad Pro еще более похожим на ноутбук по сравнению с нынешней моделью и добавляет более крупный трекпад. Это устраняет претензии к нынешней клавиатуре Magic Keyboard, которая появилась в 2020 году.

Новые модели предположительно дебютируют не раньше весны или начала лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Apple начинает производство iPhone 15 в Индии.

Помимо этого, Apple сокращает производство iPhone 15 накануне запуска продаж.