Зеленский: Некоторые энергообъекты должны вернуться под контроль Украины

Украина должна вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами.﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "1+1", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина возвращать себе предприятия, которые когда-то достались олигархам "в эпоху стремительного накопления капитала", глава государства отметил, что там, где это позволяет закон, возвращать надо. В то же время там, где это невозможно - это вопрос времени.

Зеленский добавил, что это очень важно в условиях, когда Украине надо обеспечить надежность энергетики зимой.

"Если люди в окопах, а их дети, женщины, они не знают, что делать, когда света нет, воды нет, жизни нет, по сути. Он должен думать и не делить свой мозг на все. Семья очень важна, но надо сконцентрироваться и если это можно - сконцентрироваться на победе, на поле боя. И это очень важно" , - заявил он.

Президент добавил, что есть предприятия, на которые "мы не можем зайти и гарантировать их безопасность".