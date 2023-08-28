Зеленский: Гарантии от США должен быть похож на израильскую модель

Двусторонний договор с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности Украины должен быть похож на израильскую модель. Он должен содержать вопросы оружия, санкций, финансов, однако с каждой страной перечень может быть другой, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "1+1".

"Там (в договорах о гарантиях безопасности, - ред.) должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты - меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией - сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но (имеют, - ред.) финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии" , - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что договор с США может быть похож на израильскую модель гарантий безопасности от американцев.

"С США у нас, наверное, будет именно такая модель - израильская, там, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее. Вроде бы израильская, но другое государство у нас и другой враг" , - пояснил он.

Президент заверил, что в случае смены президента в США договор будет продолжать действовать, поскольку документ должен быть обязательно ратифицирован Конгрессом, а в европейских странах - их парламентами.

Зеленский добавил, что Украина не отказывается от НАТО, а гарантии безопасности будут действовать на пути Украины в Альянс.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики.

Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами. К поддержке Украины может присоединиться любое государство.