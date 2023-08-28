В Минобороны РФ заявляют о сбитии двух беспилотников над Брянской областью
Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью, сообщает Украинская правда.
"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – заявили в Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что якобы два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.