В Минобороны РФ заявляют о сбитии двух беспилотников над Брянской областью

В Минобороны РФ заявляют о сбитии двух беспилотников над Брянской областью
Фото: иллюстративное, Unsplash

Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью, сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – заявили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что якобы два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

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