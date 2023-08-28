При каком условии зимой не будет отключений электричества – Минэнерго

Украина планирует пройти зиму без отключений света, для этого есть необходимые ресурсы. Но такой сценарий возможен в случае отсутствия российских ударов по энергосистеме.﻿ Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага - достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы" , - заявил Галущенко.

По его словам, в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов отключения света вводить не намерены.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер" , - добавил министр.

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема. В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.