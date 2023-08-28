Силы спецопераций рассказали, как атаковали беспилотниками окупантов в Крыму

Силы спецопераций ВСУ приоткрыли специфику удара беспилотниками по месту дислокации 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.

"ССО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ.

Во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными" , – говорится в сообщении.

Спецназовцы объясняют: сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности.

Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей, уверяют в ССО.

На обнародованном сейчас фото - один из БПЛА, участвовавших в операции.

Ранее источники издания в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По данным собеседников, враг понес потери десятками убитых и раненых.