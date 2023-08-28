Россияне запустили по Украине 6 ракет: сколько удалось сбить

В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли очередную ракетную атаку по Украине. Всего запустили 6 ракет.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования. Четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены из фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также россияне применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели: две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.