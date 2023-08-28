ВСУ уничтожили почти 500 окупантов и 22 артсистемы – данные Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали почти 500 окупантов, а также уничтожили 4 танка, 22 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили: