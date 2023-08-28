ВСУ уничтожили почти 500 окупантов и 22 артсистемы – данные Генштаба

ВСУ уничтожили почти 500 окупантов и 22 артсистемы – данные Генштаба
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали почти 500 окупантов, а также уничтожили 4 танка, 22 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 261310 (+490) человек,
  • танков – 4400 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8562 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
  • РСЗО – 730 (+2) ед,
  • средств ПВО – 499 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
  • крылатых ракет – 1415 (+4) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,
  • специальной техники – 809 (+1) ед.

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