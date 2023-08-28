В Минобороны подтвердили освобождение Роботиного в Запорожской области

Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила увольнение Силами обороны Украины села Роботино на юге. Она отметила, что ВСУ далее двигаются юго-восточнее этого населенного пункта.

Об этом она рассказала во время брифинга в Military media center.

Маляр сообщила, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

22 августа бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ с боями вошли﻿ в Роботино и организовали эвакуацию гражданских.

В районе Роботиного с начала лета происходили ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя – освобождение последнего позволит Силам обороны оборвать логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами во временно оккупированный Крым.