Ракетный удар по Полтавщине: 2 погибших, разбор завалов продолжается

Два человека погибли, два получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по промышленному объекту на Полтавщине ночью 28 августа.﻿﻿ Об этом говорится в сообщениях начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина и главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Украинская правда.

"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно" , – сообщили в Полтавской ОВА.

Глава ОВА добавил, что на месте удара продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Также, по словам Лунина, российская ракета полностью разрушила производственный цех.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района. ﻿В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.

Ермак сообщил о 2 погибших и 5 пострадавших. Эти люди работали в ночную смену.