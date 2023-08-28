FT: Сооснователь "Яндекса", осудивший войну, просит ЕС отменить санкции

﻿Сооснователь российского техногиганта "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил Евросоюз отменить санкции против него после того, как бизнесмен осудил российское вторжение в Украину спустя 1,5 года с его начала. Об этом пишет Financial Times, сообщает Новое время.

Юристы Воложа обратились к ЕС с просьбой отменить ограничительные меры через несколько дней после того, как бизнесмен осудил вторжение РФ в Украину.

По словам собеседников издания, запрос от подсанкционного бизнесмена будет обсуждаться представителями ЕС в следующем месяце.

Просьба Воложа поступила после того, как он стал лишь вторым известным российским миллиардером, который безоговорочно осудил войну в Украине. Это побудило дипломатов, чиновников и других подсанкционных лиц, призвать ЕС отреагировать.

"Кейс подняло вопрос о том, должны ли политики включать "выходы" для деятелей российской элиты, которые находятся под санкциями и выступают против вторжения" , — говорится в сообщении.

Ранее сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину высказал критику в адрес РФ.

Он заявил, что с начала полномасштабной войны сосредоточился на поддержке российских инженеров, которые хотели покинуть страну и «теперь могут начать новую жизнь за рубежом».

Недавно пребывающий под западными санкциями за пособничество в войне Волож заявил о себе как о "родившемся в Казахстане израильском технологическом предпринимателе". "Яндекс" при этом он считает "одной из крупнейших интернет-компаний в Европе".