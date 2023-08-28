Разведка Британии: РФ отменила традиционные военные учения на западе страны

Россия, скорее всего, отменила учения «Запад», запланированные так называемые «общие стратегические учения» и основное ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией учебного года для военнослужащих, которые должны были состояться в сентябре 2023 года, заявляют аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании, сообщает Зеркало недели.

Эксперты отмечают, что Россия проводила обучение с 2010 года по четырехлетнему циклу, ротируя стратегически командно-штабные учения по всей стране. Однако, начиная с 2021 года, Россия базирует отдельные штурмовые бригады на западе России, поскольку приоритетом для нее противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО.

«Недостаточная эффективность российских военных в Украине подчеркнула, что совместные учения имеют ограниченную учебную ценность и в большинстве своем носят показательный характер. Россия, вероятно, отменила учения «Запад 23», потому что у них не хватает войск и техники» , – указывают аналитики.

По их словам, существует вероятность того, что российское руководство также сделало это из-за чувствительности к внутренней критике, которая может привести к проведению еще одной операции в военное время.