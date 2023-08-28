В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы 2024 года
В администрации российского диктатора Владимира Путина выбирают оппонентов для Путина на выборах президента РФ в 2024 году, решили, что не будут регистрировать кандидатов моложе 50 лет, чтобы диктатор не выглядел старым дедом. Об этом, со ссылкой на российское издание Meduza, сообщает Украинская правда.
"В политическом блоке администрации президента (АП) РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились со "спарринг-партнерами", которые будут "конкурировать" с Владимиром Путиным на президентских выборах 2024 года.
По словам двух источников СМИ, близких к Кремлю, одним из главных критериев их отбора стал возраст. Среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.
По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься над тем, что 70-летний Путин - "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой", - пишет издание.
В администрации Путина рассчитывают, что на выборы, кроме него, пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" (лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина).
Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году - 18%.
Подобная стабильность рейтинга важна для Кремля - планируется, что на грядущих выборах Путин наберет "рекордный результат".
Действующий президент должен получить более 80% голосов с явкой более 70%.
Кандидатом от ЛДПР, по замыслу Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. По словам источника, близкого к администрации Путина, Слуцкий и сам хочет принять участие в выборах, "поскольку любит пиар".
Собеседник, близкий к руководству ЛДПР, подтвердил эту информацию и добавил, что Слуцкий "любит светиться на публике" и намерен "поднять личную популярность".
С кандидатом от "Новых людей" (НЛ) все сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее глава, бизнесмен Алексей Нечаев.
Однако с самим Нечаевым этот план пока согласовать не удалось. По словам двух источников "Медузы", близких к Кремлю, тот понимает, что "много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет".
По информации собеседников СМИ, вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который сейчас баллотируется в мэры Москвы, но эта кандидатура не устраивает администрацию Путина.
Дело в том, что Даванкову 39 лет, он любит пиар, может нормально выступать публично.
В администрации Путина считают, что молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента и это будет невыгодный контраст.
Речь идет о перспективе пары-тройки лет, когда появятся мысли о том, что Путин, конечно, молодец, но не пора ли прийти кому-то помоложе.
Также сообщается, что российские чиновники начали по-другому относиться к Путину после его 70-летия.
Если раньше собеседники СМИ называли Путина "первым", "главным", "верховным" или "папой", то теперь чаще всего называют его "дедом".
Один из источников, близких к Кремлю, на вопрос о причинах этого ответил так: "Ну дед и дед, это же без негатива. Возраст у него такой".