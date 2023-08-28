В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы 2024 года

В администрации российского диктатора Владимира Путина выбирают оппонентов для Путина на выборах президента РФ в 2024 году, решили, что не будут регистрировать кандидатов моложе 50 лет, чтобы диктатор не выглядел старым дедом. Об этом, со ссылкой на﻿﻿ российское издание Meduza, сообщает Украинская правда.

"В политическом блоке администрации президента (АП) РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились со "спарринг-партнерами", которые будут "конкурировать" с Владимиром Путиным на президентских выборах 2024 года.

По словам двух источников СМИ, близких к Кремлю, одним из главных критериев их отбора стал возраст. Среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.

По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься над тем, что 70-летний Путин - "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой" , - пишет издание.

В администрации Путина рассчитывают, что на выборы, кроме него, пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" (лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина).

Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году - 18%.

Подобная стабильность рейтинга важна для Кремля - планируется, что на грядущих выборах Путин наберет "рекордный результат".

Действующий президент должен получить более 80% голосов с явкой более 70%.

Кандидатом от ЛДПР, по замыслу Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. По словам источника, близкого к администрации Путина, Слуцкий и сам хочет принять участие в выборах, "поскольку любит пиар".

Собеседник, близкий к руководству ЛДПР, подтвердил эту информацию и добавил, что Слуцкий "любит светиться на публике" и намерен "поднять личную популярность".

С кандидатом от "Новых людей" (НЛ) все сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее глава, бизнесмен Алексей Нечаев.

Однако с самим Нечаевым этот план пока согласовать не удалось. По словам двух источников "Медузы", близких к Кремлю, тот понимает, что "много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет".

По информации собеседников СМИ, вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который сейчас баллотируется в мэры Москвы, но эта кандидатура не устраивает администрацию Путина.

Дело в том, что Даванкову 39 лет, он любит пиар, может нормально выступать публично.

В администрации Путина считают, что молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента и это будет невыгодный контраст.

Речь идет о перспективе пары-тройки лет, когда появятся мысли о том, что Путин, конечно, молодец, но не пора ли прийти кому-то помоложе.

Также сообщается, что российские чиновники начали по-другому относиться к Путину после его 70-летия.

Если раньше собеседники СМИ называли Путина "первым", "главным", "верховным" или "папой", то теперь чаще всего называют его "дедом".

Один из источников, близких к Кремлю, на вопрос о причинах этого ответил так: "Ну дед и дед, это же без негатива. Возраст у него такой".