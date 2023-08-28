Что больше всего радует украинцев - опрос

Успехи на фронте и общение с родными и друзьями – это события, которые в наибольшей степени дают респондентам надежду на будущее и внушают уверенность.﻿ Об этом говорится в отчете по итогам социологического исследования, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Груп" по заказу Украинского института будущего, сообщает Деловая столица.

Участников просили назвать события, ситуации или занятия, которые дают надежду на будущее, вселяют уверенность (можно было выбрать несколько вариантов). Ответы распределились следующим образом:

успехи на фронте — 58%;

общение с родными и друзьями — 52%;

обстрелы территории РФ (в том числе удар по Крымскому мосту) – 33%;

военная помощь от западных партнеров – 30%;

хобби – 22%.

В частности, успехи на фронте и обстрелы России больше всего радуют украинцев старше 51 года.

Общение с близкими – женщин, жителей юга и востока.

Исследование проводилось 4-10 августа во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей и Крыма методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1200 человек от 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.