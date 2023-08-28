На востоке оккупанты применили 400 тысяч боеприпасов за неделю – Минобороны
На восточных направлениях украинские военные подверглись почти 8 тысячам обстрелов за прошедшую неделю. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.
"На прошлой неделе на востоке – почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней – более 1000 обстрелов ежедневно", – проинформировала она.
Маляр отметила, что обстрелы происходят из артиллерийских установок, враг атакует и авиационными снарядами
"Применено около 400 000 боеприпасов со стороны врага, то есть боевые действия очень интенсивны", – добавила она.