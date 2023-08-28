Грузия впустила украинцев из РФ, ожидавших на границе больше недели

Грузинские пограничники в конце концов впустили на территорию страны шесть граждан Украины, большинство которых россияне вывезли из оккупированной Херсонщины и которые застряли на границе, пытаясь выехать из РФ. Об этом заявила правозащитная организация UnMode. МИД Украины подтвердило этот факт, сообщает Европейская правда.

Правозащитники сообщили, что грузинские пограничники наконец впустили в страну шестерых украинцев, которым сначала отказали во въезде 17 августа.

"Мы забираем парней в безопасное место – после более недели, проведенной под открытым небом в буферной зоне между двумя границами, ребята нуждаются в горячем душе и еде" , – сообщили на странице организации вечером 27 августа.

Они опубликовали также фото с украинскими гражданами на территории Грузии, заблюрив лица.

Фото: facebook.com/UnModeCommunityMovement

Как рассказывают, пятеро из них – заключенные из Херсонской области, которых российские оккупанты во время отступления вывезли и поместили в российские пенитенциарные учреждения отбывать оставшийся срок наказания. Еще один якобы украинец, который попытался выехать из оккупации через Россию и оказался в фильтрационном лагере, а после освобождения решил выезжать.

Мужчины 10 дней пробыли в буферной зоне возле пункта пропуска "Верхний Ларс". Воду, еду и вещи им подвозили волонтеры.

В МИД Украины подтвердили, что этих украинцев впустили в Грузию. Других деталей пока не сообщают.

Напомним, ситуация шестерых украинцев в буферной зоне на границе РФ и Грузии получила огласку в конце прошлой недели. Тогда они находились там уже неделю.

В Тбилиси заявили, что сразу сообщили Киеву о ситуации, чтобы способствовать возвращению этих граждан в Украину.

В Министерстве иностранных дел заявляли﻿, что проверяют ситуацию шести граждан и прорабатывают вопрос их возвращения.

В Центре прав человека ZMINA напоминают, что похищенных с оккупированных территорий заключенных в России после окончания сроков нередко отправляют в суды, где признают нарушителями миграционного законодательства РФ и поселяют в центры для временного содержания иностранцев. Там украинцы могут находиться месяцами и добиваться конвоирования к границе, например, с Грузией.