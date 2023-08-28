На юге активна вражеская авиация, возможны новые обстрелы – ВСУ

В воздушных силах ВСУ не исключают, что враг снова будет обстреливать южные и восточные области Украины ракетами воздушного базирования Х-59. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

"Сейчас авиационная активность врага достаточно высока, особенно на Южном направлении в акватории Азовского моря, также Херсонщина. Работает вражеская авиация. Это опасно: этой ночью Х-59 были запущены с самолетов Су-34, может быть дальнейшее использование этих ракет в южных и восточных областях" , - сказал он.

Игнат отметил, что регулярными атаками враг стремится держать украинцев и Вооруженные силы в постоянном напряжении, в том числе обстреливая гражданскую инфраструктуру. В прошлом году россияне уничтожали энергетику Украины, сейчас – продовольственный сектор, добавил он.

Напомним, ночью россияне запустили по Украине шесть ракет "Калибр" и Х-59. Противовоздушная оборона уничтожила четыре воздушных цели. Зафиксированы попадания на Полтавщине.