Симоньян жалуется, что у ее дома взорвались уже два беспилотника

Один из самых циничных представителей кремлевской пропаганды Маргарита Симоньян оказалась недовольной, когда после ее требований усилить атаки на Украину дроны-камикадзе вдруг начали прилетать к ней самой, сообщает Новое время.

Об этом она рассказала в эфире российского федерального телевидения.

По словам Симоньян, за минувшую неделю недалеко от ее дома в Истринском районе Московской области взорвалось уже два беспилотника.

"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть" , — пожаловалась пропагандистка на фоне многочисленных военных преступлений РФ против мирного населения Украины.

При этом она утверждает, что никакой паники среди россиян по поводу атак дронов на Москву и другие регионы РФ якобы нет.