В Европе вступил в силу закон о цифровых услугах: что изменится
Вступил в силу закон Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Начиная с 25 августа закон возлагает на онлайн-платформы, такие как Google, Facebook, Amazon и другие, юридическую ответственность за размещенный там контент. Об этом, со ссылкой на The Verge, сообщает Новое время.
Под действие закона попадают 19 платформ:
- Alibaba AliExpress
- Amazon Store
- Apple App Store
- Booking.com
- Google Play
- Google Maps
- Google Shopping
- Snapchat
- TikTok
- Тwitter (X)
- Wikipedia
- YouTube
- Zalando
- Bing
- Google Search
Основная цель DSA — способствовать созданию более безопасной онлайн-среды. Согласно новым правилам, онлайн-платформы должны внедрять способы предотвращения и удаления публикаций, содержащих незаконные товары, услуги или контент, одновременно предоставляя пользователям возможность сообщать о таком типе контента.
Кроме того, DSA запрещает таргетированную рекламу на основе сексуальной ориентации, религии, этнической принадлежности или политических убеждений человека, а также накладывает ограничения на таргетированную рекламу для детей. Он также требует от онлайн-платформ обеспечить большую прозрачность относительно того, как работают их алгоритмы.
Таким образом DSA повлияет на рекламу, прозрачность, модерацию и многое другое.
В ответ на принятый закон техногигант Google расширяет свой центр прозрачности рекламы и откроет больше данных исследователям. Instagram позволит отключить рекомендательную ленту. TikTok и Snapchat тоже дадут отключить рекомендации. Они также отключат таргет рекламы на детей 13−17 лет. Snapchat и Instagram создадут архив своей рекламы в EC.
Поэтому пользователи получат больше контроля над рекламой.