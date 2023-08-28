В Европе вступил в силу закон о цифровых услугах: что изменится

Вступил в силу закон Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Начиная с 25 августа закон возлагает на онлайн-платформы, такие как Google, Facebook, Amazon и другие, юридическую ответственность за размещенный там контент.﻿ Об этом, со ссылкой на The Verge, сообщает Новое время.

Под действие закона попадают 19 платформ:

Alibaba AliExpress

Amazon Store

Apple App Store

Booking.com

Facebook

Google Play

Google Maps

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Тwitter (X)

Wikipedia

YouTube

Zalando

Bing

Google Search

Основная цель DSA — способствовать созданию более безопасной онлайн-среды. Согласно новым правилам, онлайн-платформы должны внедрять способы предотвращения и удаления публикаций, содержащих незаконные товары, услуги или контент, одновременно предоставляя пользователям возможность сообщать о таком типе контента.

Кроме того, DSA запрещает таргетированную рекламу на основе сексуальной ориентации, религии, этнической принадлежности или политических убеждений человека, а также накладывает ограничения на таргетированную рекламу для детей. Он также требует от онлайн-платформ обеспечить большую прозрачность относительно того, как работают их алгоритмы.

Таким образом DSA повлияет на рекламу, прозрачность, модерацию и многое другое.

В ответ на принятый закон техногигант Google расширяет свой центр прозрачности рекламы и откроет больше данных исследователям. Instagram позволит отключить рекомендательную ленту. TikTok и Snapchat тоже дадут отключить рекомендации. Они также отключат таргет рекламы на детей 13−17 лет. Snapchat и Instagram создадут архив своей рекламы в EC.

Поэтому пользователи получат больше контроля над рекламой.