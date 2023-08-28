В Европе вступил в силу закон о цифровых услугах: что изменится

В Европе вступил в силу закон о цифровых услугах: что изменится
Фото: Flickr

Вступил в силу закон Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Начиная с 25 августа закон возлагает на онлайн-платформы, такие как Google, Facebook, Amazon и другие, юридическую ответственность за размещенный там контент.﻿ Об этом, со ссылкой на The Verge, сообщает Новое время.

Под действие закона попадают 19 платформ:

  • Alibaba AliExpress
  • Amazon Store
  • Apple App Store
  • Booking.com
  • Facebook
  • Google Play
  • Google Maps
  • Google Shopping
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snapchat
  • TikTok
  • Тwitter (X)
  • Wikipedia
  • YouTube
  • Zalando
  • Bing
  • Google Search

Основная цель DSA — способствовать созданию более безопасной онлайн-среды. Согласно новым правилам, онлайн-платформы должны внедрять способы предотвращения и удаления публикаций, содержащих незаконные товары, услуги или контент, одновременно предоставляя пользователям возможность сообщать о таком типе контента.

Кроме того, DSA запрещает таргетированную рекламу на основе сексуальной ориентации, религии, этнической принадлежности или политических убеждений человека, а также накладывает ограничения на таргетированную рекламу для детей. Он также требует от онлайн-платформ обеспечить большую прозрачность относительно того, как работают их алгоритмы.

Таким образом DSA повлияет на рекламу, прозрачность, модерацию и многое другое.

В ответ на принятый закон техногигант Google расширяет свой центр прозрачности рекламы и откроет больше данных исследователям. Instagram позволит отключить рекомендательную ленту. TikTok и Snapchat тоже дадут отключить рекомендации. Они также отключат таргет рекламы на детей 13−17 лет. Snapchat и Instagram создадут архив своей рекламы в EC.

Поэтому пользователи получат больше контроля над рекламой.

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