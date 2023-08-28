СБУ сообщила о задержании агентши, корректировавшей удары РФ по Херсону

Служба безопасности заявила о задержании агентши российских спецслужб, корректировавшей воздушные удары РФ по уволенному Херсону, сообщает Укринформ.

Установлено, что в последний месяц она передавала агрессору геолокации Сил обороны.

По данным следствия, женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники. По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Shahed".

Всю собранную развединформацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.

Скриншот: СБУ

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона.

Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.

В ОГП также сообщили, что подозреваемая установила связь с сотрудником ФСБ РФ. В ходе обыска у агентки изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.