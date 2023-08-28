СБУ сообщила о задержании агентши, корректировавшей удары РФ по Херсону

СБУ сообщила о задержании агентши, корректировавшей удары РФ по Херсону
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о задержании агентши российских спецслужб, корректировавшей воздушные удары РФ по уволенному Херсону, сообщает Укринформ.

Установлено, что в последний месяц она передавала агрессору геолокации Сил обороны.

По данным следствия, женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники. По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Shahed".

Всю собранную развединформацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.

На зображенні може бути: текст «все на месте стоит K сожелению служба безпеки 22:10 украни туда не стреляли даже 22:10✓/ это c утра уже проверили?? 22:11 не было туда прилетов, 22:11 все целое 22:11 по состоянию на вчера небыло или на сейчас именно? пойми, мне зададут вопрос, когда проверяли 22:13 и вчера и сегодня все целое 22:13 у нас тихо даже было 22:14 значит переезжали c места на место как раз. я сегодня узнаю что они себе думают 22:15 я спрашивала говорит не было ни каких прилетов, даже по каналам не писали 22:16/»
Скриншот: СБУ

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона.

Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.

В ОГП также сообщили, что подозреваемая установила связь с сотрудником ФСБ РФ. В ходе обыска у агентки изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

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