За сутки оккупанты атаковали десять областей – сводки ОВА

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по десяти областям Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 28 августа, сообщает Укринформ.

В частности, под ударом российских войск ночью оказалась Полтавская область – произошло попадание в промышленный объект. Вражеским огнем полностью разрушен производственный цех.

В результате российской атаки два человека погибли, еще двое доставлены в больницу с незначительными повреждениями. Местонахождение еще двух граждан в настоящее время неизвестно.

Поисковые работы и разбор завалов продолжаются. Уточнение информации о последствиях не завершено.

Черниговскую область за сутки российская армия обстреляла шесть раз, повлекшие в общей сложности 42 взрыва. Захватчики избивали из станковых гранатометов (АГС) и минометов по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Прошло без жертв и разрушений.

В Сумской области ночью и утром россияне девять раз обстреляли приграничья, в результате чего прогремели 52 взрыва. Под вражеским огнем находились Шалыгинская, Белопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Хотинская общины. В Шалыгинском общине российским обстрелом повреждено домохозяйство.

Вчера в течение дня захватчики 22 раза атаковали пограничные территории и населенные пункты Сумской области, повлекшие в общей сложности 171 взрыв. Вражеские удары потерпели Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская и Путивльская общины.

Средне-Будскую общину россияне обстреляли из АГС (29 взрывов) и минометов (10 взрывов). По этой же общине враг ударил неуправляемыми авиационными ракетами, выпустив их с вертолета (шесть взрывов) и повредив частное домохозяйство.

В Днепропетровской области в течение дня российские войска дважды обстреляли Мировскую общину Никопольского района, выпустив из тяжелой артиллерии пять снарядов. Вражеским огнем задел частный дом. Прошло без пострадавших.

Также агрессор целил по Марганецкой общине, ночью – по Мировской. Вражеским обстрелом поврежден частный дом, люди не пострадали.

Утром российская армия с применением тактической авиации с южного направления ударила ракетами по Кривому Рогу, разрушив два дачных дома и еще пять унывших. Обошлось без погибших и раненых. Уточнение последствий продолжается.

Запорожская область за сутки потерпела от российских захватчиков 104 обстрела. Под вражеским огнем оказались 27 населённых пунктов.

С применением артиллерии враг атаковал территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня. Всего зафиксировано 79 артобстрелов.

Восемь авиационных ударов русские войска нанесли по Роботиному. Девять обстрелов враг совершил из реактивных систем залпового огня по Новояковловке, Гуляйпольскому, Волшебному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорску и Лукьяновскому. Восемь вражеских беспилотников атаковали Волшебное, Малиновку и Каменское.

О разрушении в результате российских обстрелов жилых домов и объектов социальной инфраструктуры всего за сутки в регионе поступило 13 сообщений. Жители общин не пострадали.

В Харьковской области вчера днем россияне атаковали, в частности, Одноробовку Богодуховского района. В результате вражеского обстрела из РСЗО повреждения получили киоск и частный жилой дом, погибла женщина в возрасте 39 лет, легкое ранение получила 16-летняя девушка.

В Казачьей Лопане Харьковского района вражеским огнем повреждены пять частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль. Прошло без пострадавших.

На Слобожанском направлении российские войска избивали из авиации по району Окипа Богодуховского района, из минометов и артиллерии обстреляли Ветеринарное и Красное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Колодязное Купянского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные удары российской армии получили Каменка, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка и Берестово.

В Луганской области захватчики штурмовали район Новоегоровки, избивали по Надежде, Твердохлебову и Мясожаровке. Из артиллерии враг атаковал Кармазиновку, Невское, Краснопоповку, Кременную, Белогоровку, Кузьмино и Диброву.

Всего за сутки в регионе российские войска совершили 153 обстрела, выпустив в общей сложности 554 снаряда.

Донецкую область россияне обстреляли 11 раз, направив удары по Авдеевке, Временному Яру, Нью-Йорку, Дальнему, Дачному, Малиновке, Галицыновке и Торецкой. Вражеским огнем в регионе повреждены семь частных жилых домов, школа и здание шахты. В результате российских обстрелов Донетчины два человека получили ранения.

В Николаевской области вчера днем захватчики атаковали из артиллерии акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонскую область в сутки российская армия обстреляла 69 раз, выпустив 395 снарядов. В частности, пять вражеских обстрелов подвергся Херсону (39 снарядов). Захватчики попали по районам 26 населённых пунктов региона, а также по территории парка в Херсоне. Из-за российской агрессии за прошедшие сутки в Херсонской области один человек погиб, еще двое получили ранения.