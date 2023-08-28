Скандал с куртками для ВСУ: детали проверки антикоррупционного совета Минобороны

Куртки из Турции для украинских военнослужащих, ставшие объектом расследования журналистов, точно были зимними, а не пожилыми, как об этом писали расследователи. Об этом заявил глава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец по результатам предварительной проверки, сообщает Радио Свобода.

"Нам точно удалось выяснить, это факты, которые точно подтверждены. Во-первых – это куртки не пожилые, не демисезонные, это зимние куртки, которые сшиты на турецких фабриках. Мы понимаем, что это были события лета-осени 2022 года и уже осенью они были поставлены в Вооруженные силы Украины, и большая часть этих курток действительно была издана, еще некоторая партия остается на складах, поэтому первое утверждение, что куртки были в употреблении, оно не соответствует действительности.

И, соответственно, мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что якобы куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку" , – рассказал председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны.

По его словам, Общественный антикоррупционный совет также установил, что у Минобороны не было тех инвойсов (счет-фактура – ред.), которые имеют журналисты. Именно инвойсы, где указана цена в турецких документах. Потому что эти документы представляет исключительно турецкая сторона при том, когда отгружает товар. И, в принципе, Министерство обороны не должно было иметь этих документов.

По завышенным ценам, по его словам, этот вопрос точно не в Министерство обороны. Ибо, когда там подписывали контракты, то в контракте указывалась цена. И, учитывая то, что это товар неотечественного производства, каким образом производитель будет декларировать этот товар у себя в стране происхождения, затем в странах, через которые происходил транзит этих курток, – это по сути Минобороны совершенно не касается, говорит Грушовец.

"Подписывал единолично этот договор руководитель департамента закупок. Это была также практика такая, потому что она сложилась с начала войны, когда было очень мало людей и он принял такое решение. Но вопросы, по которым он исходил данных, когда он принимал это решение, мы хотим выяснить.

На самом деле важен вопрос, связана ли эта компания с представителем от власти или депутатского корпуса. Это имеет огромное значение. Если это действительно был заговор – это одна история, это коррупция. Если это не был заговор, это было содействие, что в украинской армии были эти куртки, то это содействие деятельности Вооруженных сил. Поэтому мы пытаемся ответить на все эти вопросы" , – добавляет он.

Также Грушовец подчеркнул, что в целом курток для ВСУ закупалось больше 180 тысяч, о чем писали журналисты. И делало это Минобороны у разных компаний. Даже среди них – украинских. Действительно ли была коррупционная составляющая в цене и действительно ли эти куртки покупали "неправильно" – Общественный антикоррупционный совет надеется, что сможет ответить на этот вопрос в ближайшее время.

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