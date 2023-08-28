В Минобороны рассказали, как ВСУ продвигались на Бахмутском направлении на прошлой неделе
Украинские военные уволили уже 44 кв. км к югу Бахмутского направления. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"На Бахмутском направлении есть постепенные, но уверенные продвижения еженедельно - это то, что врага больше всего донимает. Занимаемые господствующие высоты идут по южному и северному флангам, что похоже на карте на полуокружение (Бахмута - ред.).
По северному флангу враг атакует, хочет отразить позиции, которые мы там заняли. Борьба идет именно за это. По южному направлению есть продвижение: на прошлой неделе уволили еще один квадратный километр. Итого это уже 44 кв. км, которые уволены", - отметила она.
По словам Маляр, эпицентром боевых действий была Клищиевка, в то же время враг сопротивляется и в Орехово-Василовке, но украинские войска продвигаются. Также россияне совершили безрезультатные наступательные действия врага в районе Марьинки, Авдеевки, Степного, Новомихайловки, Угледара и Донецкой области.
"На Купянском и Лиманском направлениях было горячо. Мы наблюдаем, что, несмотря на то, что враг хорошо был уничтожен нашими защитниками, они собирают новые силы, осуществляют перегруппировку и пытаются привлечь самые профессиональные подразделения - десантно-штурмовые. Враг не оставляет намерений двигаться по этим направлениям, несмотря на то, что им это не удается", - добавила она.