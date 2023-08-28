Разведка: РФ до конца года планирует собрать 1300 "Шахедов"

Россия начала работу над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории. После последних атак "шахедов" в них обнаружили элементы, указывающие, что финальный этап сбора этих дронов происходит уже на территории России.﻿ Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"После последних атак "Шахедов" мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах.

Кроме того, у нас есть планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "Шахедов" на территории РФ. В то же время, во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций к 2030 году." , - рассказал Скибицкий.

Предварительные данные ГУР свидетельствуют о том, что противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "Шахедов". Для них планируется использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства. Однако в реальности Россия на сегодняшний день не способна производить такое количество БПЛА, отметил Скибицкий.

По его словам, сейчас ГУР собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории государства-агрессора участвуют в поставке деталей.

В военной разведке говорят, что успешность планов врага будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического действия" на объекты, участвующие в производстве "Шахедов" в РФ.