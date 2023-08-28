В ЕС допускают, что западные военные будут проводить учения в Украине после войны

Высшее военное чиновник на уровне ЕС генерал Роберт Бригер допускает, что после завершения войны учебные миссии европейских военных для украинцев смогут проходить в Украине, сообщает Европейская правда.

Возглавляющий Военный комитет ЕС Австрийский генерал Роберт Бригер допустил, что после завершения войны учения для украинских военных от западных союзников могут проходить и на территории Украины.

"Я легко могу представить, что существующая учебная миссия ЕС для украинских военных будет расширена за пределы запланированного 2-летнего периода" , – отметил Бригер.

Генерал отметил также, что с завершением горячей фазы войны Украине нужно будет проводить масштабное разминирование и работать над усилением армии, и возможно было бы уместно, чтобы военные из стран ЕС "помогли Украине в разминировании, развитии современной культуры в армии, обучении с новейшим вооружением и освоением современных стратегий национальной обороны". По его словам, это "реалистическая возможность".

В рамках учебной миссии ЕС для украинских военных с ноября 2022 прошли обучение около 30 тысяч украинцев.

"Мы достигнем нашей цели по обучению в этом году 30 тысяч украинских военных. Это вдвое больше, чем первоначально планировалось" , – отметил генерал.

По его словам, обучающие модули предложили 17 стран-членов, а ведущую роль в учебной миссии играют Германия и Польша.

Военный комитет ЕС является высшим военным органом союза, в его состав входят начальники штабов вооруженных сил всех 27 стран-членов.