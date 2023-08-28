В Польше хакеры вмешались в работу железной дороги и остановили поезда

В Польше повторился инцидент с вмешательством неизвестных "стоп-сигналом" в работу железной дороги, в результате чего около десятка поездов аварийно остановились, сообщает Европейская правда.

В воскресенье в районе пограничного города Белосток трижды в течение утра посторонние лица прислали на специфической радиочастоте стоп-сигнал, повлекший экстренную остановку поездов, которые ею пользуются.

По информации RMF, сигнал получили 9 поездов, из которых пять в тот момент были на маршруте, а четыре – на стоянках. Уже через минуту, когда выяснилось, что никакой чрезвычайной ситуации нет, поезда продолжили движение.

Полиция после того сообщила об аресте двух людей в Белостоке в возрасте 24 и 29 лет. У них изъяли любительское радиооборудование, которое, вероятно, использовалось для передачи сигнала.

Уже после их ареста, по информации RMF, кто-то прислал стоп-сигнал машинистам под Вроцлавом.

Напомним, перед этим такой инцидент произошел вечером в пятницу в районе Щецина. Тогда злоумышленники также включили через системы оповещения в поездах гимн России и фрагмент речи Путина. Детали инцидента выясняет полиция и Служба внутренней безопасности, также создали временную команду технических специалистов для усиленного надзора за безопасностью железнодорожного движения.

"Стоп-сигнал" разработали для быстрого оповещения машинистов об опасности и экстренной остановки поездов, польская железная дорога использует его много лет для предотвращения аварий. Различные линии пользуются различными радиочастотами.