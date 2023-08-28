В Раде хотят ввести налог на сверхприбыли банков

В Верховную раду подадут законопроект, которым предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).﻿ Об этом, со ссылкой на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В случае внедрения предложенной законопроектом модели дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составлять около 10 млрд гривен" , - написал он.

По его данным, за первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами – 73,5 млрд грн. Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%.

"Таким образом, наращивание операций с государственными ценными бумагами привело к получению рекордных сверхприбылей банками" , - добавил он.

Деньги предлагается направить в общий фонд бюджета. Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024-2026 годов.

Как отметил депутат, "подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета".

Напомним, Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени

Первые результаты диагностики оптимистичны: существенных недооценок кредитного риска НБУ не выявил. Как отметили в НБУ, потребность в капитале для сектора вряд ли будет значительна. Большинство банков, вероятно, сможет восстановить капитал за счет текущих прибылей.