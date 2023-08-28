В РФ американского дипломата обвинили в сборе данных о войне и мобилизации

Федеральная служба безопасности России обвинила бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова, ранее задержанного по делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом пишут российские агентства "ТАСС" и "РИА Новости", сообщает Радио Свобода.

"Информатор посольства США в Москве Шонов с сентября 2022 года собирал информацию "о ходе специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине – ред.) и о мобилизации в регионах России, а также о проблемных моментах и оценках их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году" , – заявили в ФСБ.

ФСБ планирует допросить сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которые, по версии спецслужбы, давали задачу Шонову. Какие именно данные собирал Шонов, и секретны ли они, ФСБ не сообщает.

Из опубликованного российскими СМИ видео видно, что Шонова задерживают сотрудники ФСБ, одетые в спецодежду коммунальщиков.

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова https://t.co/65lsILNSTQ pic.twitter.com/Svrui3VpDT — РИА Новости (@rianru) August 28, 2023

В ходе допроса Шонов рассказал, что секретарь посольства Дэвид Бернстайн якобы поручил ему искать "журналистов, политиков, предпринимателей, которые лояльны США и которых впоследствии могли использовать для сбора информации".

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