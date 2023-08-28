США могут предоставить Украине кассетные боеприпасы большей дальности – WP

Администрация Байдена изучает несколько важных новых вариантов усиления западной военной поддержки Украины, поскольку видит вероятность того, что война продолжится в следующем году. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Европейская правда.

Как сказано в материале, в Вашингтоне растет поддержка кассетных боеприпасов для РСЗО, которые могут поражать территорию на большее расстояние, чем артиллерийские боеприпасы, которые США начали поставлять в прошлом месяце.

По данным издания, Соединенные Штаты также упорно работают над планом создания украинских "сил будущего", которые могли бы сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

Отмечается, что истребители F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого плана, кроме того, американские чиновники работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучением.

По информации источников медиа, Пентагон продолжает выступать против предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на просьбу Киева – из-за опасений чиновников, что США не имеют их в достаточном количестве, чтобы не подорвать собственную боеготовность к возможному будущему конфликту с Китаем.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что в переговорах о поставках дальнобойных ракет Украина получит результат, как это уже было с другими видами вооружений.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.