Авиакатастрофа в Житомирской области: в ГБР рассказали какие версии рассматривают

Госбюро расследований рассматривает несколько версий по авиакатастрофе самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли три пилота. Об этом заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Раньше отмечалось, что предварительная квалификация — это нарушение правил полетов или подготовки к ним, и за это в уголовном кодексе действительно есть наказание. Но в целом следствие будет рассматривать такие версии, как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации и совершении полетов" , – заявила она.

По словам представительницы ДБР, для того чтобы доказать одну из этих версий, нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день.

"Это будут судебно-медицинские экспертизы, экспертизы по дешифрации "черных ящиков", а также комплексная судебная авиационно-техническая экспертиза. Рассчитываем, что именно эти экспертизы дадут понимание следствию, как это произошло" , - отметила Сапьян.

По ее данным, к расследованию будут привлекаться специалисты по Генштабу ВСУ и по командованию Воздушных сил.

"Сейчас есть сведения о том, что катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это то, что мы получили сегодня утром от следователей, свежую информацию" , - проинформировала Сапьян.

В ДБР заверили, что они установят виновных и понесут ответственность, и выразили надежду, что больше таких досадных авиакатастроф не будет.

Отдельно в ведомстве призвали граждан, если они видели или слышали что-то о том, что в Житомирской области тогда происходило в небе, проинформировать об этом на горячую линию ДБР.

По словам Сапьян, также люди могут с помощью их сайта в анонимном формате написать обращение по этому поводу и отправить его, и это обращение обязательно будет рассмотрено.

Как сообщалось, 25 августа в Житомирской области в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов погибли.