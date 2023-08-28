Оккупанты строят минные заграждения в Белгородской области – Маляр
На Купянском направлении вдоль границы в Белгородской области россияне сооружают минно-взрывные заграждения, сообщает Укринформ.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, противник и дальше пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Везде продолжаются тяжелые бои.
"На Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Ищет слабые места в нашей обороне, чтобы прорвать ее", - подчеркнула Маляр.