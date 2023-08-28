Израиль сможет сбивать иранские беспилотники с помощью лазера

ПВО Израиля получит сперва частичную, затем и полную лазерную защиту Система сможет сбивать дроны, в том числе и те, которые Иран сейчас направляет Москве для ударов по Украине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил глава разработчика оружия Rafael Advanced Defense Systems Юваль Стейниц.

"Через год Израиль станет первой страной, которая будет иметь частичную лазерную защиту . Через два года может быть полная защита - от ракет, снарядов, ракет или чего-либо еще. Это защитит нас как на Юге, так и на Севере" , - сказал Стейниц.

В феврале этого года высокопоставленный чиновник Министерства обороны бригадный генерал (в отставке) Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры ПВО, когда они будут полностью развернуты, смогут сбивать дроны, которые Иран отправляет Россию для использования против Украины. Он заявил, что его министерство работает над разработкой "следующего поколения использования лазеров".

Он рассказал о многочисленных успешных испытаниях, уничтожающих ракеты "с помощью очень сложной системы лазерного оружия… Мы сделали то же самое с минометами, ракетами и БПЛА, такими как иранские БПЛА, которые они отправляют в Украину. Та же концепция с БПЛА: мы можем их сбивать".

В феврале 2022 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что возможности Израиля использовать лазеры значительно возросли и могут быть введены в эксплуатацию гораздо раньше, чем люди ожидали.