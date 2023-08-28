Предки человека могли появиться в Европе, а не в Африке – ученые

Ученые заявили о том, что обнаруженные в Турции останки обезьяны, получившей название Anadoluvius turkae, могут изменить существующие представления об эволюции человека. По словам ученых, останки указывают на то, что предки человека и африканских обезьян появились в Европе, а 9-7 миллионов лет назад переселились в Африку, со ссылкой на IFLScience, сообщает Зеркало недели.

Останки обезьяны нашли в регионе, возраст которого оценивается в 8,7 миллиона лет.

Хорошо сохранившуюся часть черепа ученые нашли еще в 2015 году. Останки позволили исследователям использовать программу для определения эволюционных связей. Анализ костей показал, что древнее существо было размером с крупного самца шимпанзе или среднюю самку гориллы.

По словам ученых, обезьяна относится к человекообразным обезьянам, группе, в которую входят африканские обезьяны, включая шимпанзе, горилл и бонобо. Самые ранние известные останки древних людей были найдены в Африке. Но команда считает, что останки A. turkae подтверждают гипотезу о том, что предки человека жили в Европе прежде, чем оказаться в Африке.

«Наши результаты предполагают, что человекообразные обезьяны не только появились в Западной и Центральной Европе, но и более пяти миллионов лет развивались там, а также распространились в восточном Средиземноморье, прежде чем в конечном итоге мигрировать в Африку, вероятно, в результате изменения окружающей среды и сокращения лесов» , - заявил профессор Дэвид Беган из кафедры антропологии Университета Торонто.

Исследователи считают, что A. turkae сосуществовал с крупными животными, похожими на тех, что населяют Африку сейчас. И они мигрировали на континент вместе, около восьми миллионов лет назад.

«У нас нет костей конечностей, но, судя по его челюстям и зубам, животным, найденным рядом с ним, а также геологическим показателям окружающей среды, A. turkae, вероятно, жил в относительно открытых условиях, в отличие от лесных условий, в которых жили человекообразные обезьяны. Больше похоже на то, на что, по нашему мнению, была похожа среда обитания первых людей в Африке. Мощные челюсти и большие зубы с толстой эмалью предполагают, что его диета включает твердые или жесткие продукты питания из наземных источников, таких как корни и корневища» , - заявил Айла Севим Эрол из Университета Анкары.

Вместе с тем, существует вероятность, что первые предки человека все-таки появились в Африке, а затем мигрировали в Европу. Но доказательств этой версии мало.