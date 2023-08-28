В "Нафтогазе" рассказали, сколько накопили газа на зиму

Запасы в украинских подземных хранилищах газа к концу августа выросли до 14 миллиардов кубометров. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

"Уже фактически достигли цифры 14 млрд куб. м. Планируемая цель в объеме 14,7 млрд куб. м (к началу отопительного сезона) будет выполнена и даже перевыполнена" , - сказал он.

Глава НАКа уточнил, что запланированный объем газа предусматривает возможность дополнительных поставок газа генерации для выработки электроэнергии, а Украина планирует пройти отопительный сезон без импорта газа.

Украина располагает 12 ПХГ общей проектной емкостью 31 млрд куб. м.

К осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. планировалось накопить 14,7 млрд куб. м.