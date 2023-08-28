Глава Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель призовет ЕС быть готовым к принятию новых стран-членов до 2030 года, об этом он заявит сегодня на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе. Об этом, со ссылкой на издание Financial Times, сообщает Европейская правда.

"Сейчас мы должны рассматривать расширение как один из наших главных вызовов. Как для ЕС, так и для его будущих стран-членов" , - заявил Шарль Мишель.

Как сказано в материале, Мишель подчеркнет, что "готовя следующую стратегическую повестку дня", ЕС "должен поставить перед собой четкую цель... и быть готовым, с обеих сторон, к расширению до 2030 года".

"Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны им воспользоваться" , – цитирует вероятную речь Мишеля издание.

Напомним, Международный стратегический форум в Бледе посетят лидеры стран-кандидатов на вступление в ЕС: Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины