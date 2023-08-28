Верещук: В Запорожской области будет проведена принудительная эвакуация детей
Из Васильевского и Пологовского районов Запорожской области будет проведена обязательная эвакуация детей, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", — заявила она.
Верещук заверила, что сейчас в Украине налажен механизм эвакуации граждан.
Как сообщалось, 10 августа в Купянском районе Харьковской области была объявлена обязательная эвакуация.