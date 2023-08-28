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Верещук: В Запорожской области будет проведена принудительная эвакуация детей

Верещук: В Запорожской области будет проведена принудительная эвакуация детей
Фото: sluga-narodu.com

Из Васильевского и Пологовского районов Запорожской области будет проведена обязательная эвакуация детей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", — заявила она.

Верещук заверила, что сейчас в Украине налажен механизм эвакуации граждан.

Как сообщалось, 10 августа в Купянском районе Харьковской области была объявлена обязательная эвакуация.

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