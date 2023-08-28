В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника СБУ: что известно
В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП.
В СБУ подтвердили смерть своего сотрудника.
"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины.
Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.
Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования".
Также источники УП в правоохранительных органах сообщили, что сотрудника СБУ с огнестрельным ранением головы нашли в его кабинете.