Санду: Украине необходимо предоставить большую поддержку, чтобы остановить РФ

Президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости предоставить Украине большую поддержку, чтобы остановить Россию, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в интервью CNN.

"Украина нуждается в большей поддержке... и все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится ни в Украине, ни в Молдове", – подчеркнула Санду.

Она надеется, что в ближайшее время "поступит больше поддержки, чтобы Украина смогла вернуть свои территории, и мы увидим конец этой безумной войны".

Санду также рассказала о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове через Приднестровье, в котором "существует режим, который поддерживается Россией".

Также молдавский президент прокомментировала смерть главаря группы Вагнера Евгения Пригожина, отметив, что "это лишь подтверждает риски, которые исходят из России, страны, в которой нет правосудия".

"К сожалению, это не ограничивается границами России. К сожалению, именно так Россия действует в отношении своих соседей", – добавила она.

Ранее Санду заявляла, что Россия является главным источником нестабильности для ее страны.