СМИ: Правительство Южной Кореи хочет превратить Умань в "умный город"

Правительство Южной Кореи определилось с компанией - исполнителем проекта "Создание генерального плана умного города Умань, Украина", который будет реализован в рамках программы K-City Network, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Business Korea.

Для реализации проекта выбрана корейская компания K-water - правительственное агентство по развитию водных ресурсов в Южной Корее.

Проект стартует в сентябре и должен завершиться до апреля 2024 года.

"K-water выбрана исполнителем проекта "Создание генерального плана умного города Умань, Украина", который входит в проекты K-City Network и реализуется под наблюдением Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта и Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и развития городов. Инициатива является одним из нескольких проектов 2023 года программы K-City Network" , - говорится в сообщении.

В рамках проекта предполагается использовать особенности Умани, как города, ориентированного на туризм, для создания плана эффективного развития делового города.

Проект предусматривает анализ условий развития, необходимых для превращения украинского города в "смартсити", разработку генерального плана "умного города", обеспечение финансирования и приглашение городских чиновников на обучение.

Компания K-water, которая будет превращать Умань в "умный город", ранее уже работала над похожим проектом в Пусане, сообщает Business Korea.

Напоминаем:

Программа K-City Network - это межправительственные (G2G) проекты сотрудничества в области "умных городов". С корейской стороны проект реализуется Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и имеет целью поддержку зарубежной экспансии корейских компаний.

Пусан - это второй по величине город в Южной Корее, который был превращен в территорию безопасного пространства. Комплекс технологий охватывает видеонаблюдение улиц и дорожного движения с системой распознавания лиц, контроль освещения и парковок, а также общую информационную сеть. Для пользования большинством услуг достаточно нажать кнопку на своем смартфоне.