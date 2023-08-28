Генштаб: За сутки на фронте произошло 26 боестолкновений с врагом

За сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 28 августа.

В течение суток враг нанес 8 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки и Славгорода Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Кисловка, Колодезное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Приволье, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Из артиллерии и минометов обстрелял Александрополь, Новокалиново, Авдеевку, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 — по пункту управления и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 1 артиллерийское средство на огневой позиции противника.