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ОВА: В Полтавской области запретили праздничные мероприятия 1 сентября

ОВА: В Полтавской области запретили праздничные мероприятия 1 сентября
Фото: Рixabay

В Полтавской области запретили проведение праздничных мероприятий 1 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

"На Полтавщине запретили проведение праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года".

Такое решение приняли 28 августа на заседании Совета обороны области.

Предыстория:

  • Ночью 28 августа оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому промышленному объекту в поселке Гоголево Полтавской области. Сначала сообщалось о 2 погибших и двух раненых. Однако в ОП сообщили о 5 пострадавших.
  • Эти люди работали в ночную смену. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.
  • Позже стало известно о по меньшей мере 3 погибших.
  • Воздушные силы сообщили, что уничтожили 4 ракеты из 6, которые Россия запустила по Украине ночью 28 августа.

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