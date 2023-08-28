ОВА: В Полтавской области запретили праздничные мероприятия 1 сентября
В Полтавской области запретили проведение праздничных мероприятий 1 сентября, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.
"На Полтавщине запретили проведение праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года".
Такое решение приняли 28 августа на заседании Совета обороны области.
Предыстория:
- Ночью 28 августа оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому промышленному объекту в поселке Гоголево Полтавской области. Сначала сообщалось о 2 погибших и двух раненых. Однако в ОП сообщили о 5 пострадавших.
- Эти люди работали в ночную смену. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.
- Позже стало известно о по меньшей мере 3 погибших.
- Воздушные силы сообщили, что уничтожили 4 ракеты из 6, которые Россия запустила по Украине ночью 28 августа.