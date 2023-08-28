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Резников уверен, что нарушений при закупке зимних курток для ВСУ не было

Резников уверен, что нарушений при закупке зимних курток для ВСУ не было
Фото: Facebook

Министр обороны Алексей Резников уверен, что нарушений при закупке зимних курток для ВСУ не было. А характеристики и стоимость этих курток – вполне приемлемы, жалоб на них со стороны украинских военных не было, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Будучи абсолютно уверенным, что мы привезли зимние куртки, а не летние, я предложил очень простую вещь, использовав все другие мероприятия. Если вы уверены, что это летние куртки, и вы мечтаете о моем увольнении, у вас очень просто шаг – примите пари ", - сказал Резников, комментируя свое предложение заключить пари.

По словам министра, 135 тысяч курток в рамках контракта с турецкой компанией использовали военнослужащие ВСУ, остальные 45 тысяч находятся на складах. Как заверил Резников, ни один изготовитель никогда не предлагал поставить зимние куртки ценой ниже 80 долларов, поэтому апелляции к ценам на онлайн-площадках некорректны.

Также глава Минобороны рассказал, что никаких отдельных контрактных предложений поставщикам никто не посылал, они сами обращались в министерство по электронной почте. И всего поставками зимней одежды занимались 30 компаний, из которых 9 – иностранные.

Резников также ответил на вопрос, почему одним из поставщиков зимней формы стала именно компания, совладельцем которой является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

"От них, как и еще от восьми иностранных поставщиков, поступило предложение на электронную почту, и дальше уже департамент (Минобороны, по закупкам, – ред.) прорабатывал, вел с ними переговоры", – сказал Резников и добавил, что "в тот сложное время" Минобороны не имело возможности проводить комплаенс-проверки и устанавливать бенефициаров компаний-поставщиков.
"Мне безразлично, какая фамилия у бенефициара, если он реально делает поставку", - сказал Резников.

Он отметил, что не знаком с племянником нардепа Касая, самого депутата - знает в лицо, но никаких переговоров или обсуждений каких-либо поставок у него никогда не было.

"Вопрос в министерство обороны: Завезли ли мы летние куртки вместо зимних? Нет, это неправда, мы завезли зимние, по нормальной рыночной цене, которая была тогда и есть сейчас", - сказал Резников.

Министр добавил, что те, кому он предложил паре, не являются его "врагами", поскольку "мы вместе сражаемся с Российской федерацией".

"Я предлагаю прекратить френдли файер", - подытожил Резников.

Что этому предшествовало

Слухи об отставке Резникова ходят давно. В частности, после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

К примеру, на прошлой неделе Резников предложил паре нардепу и журналисту из-за скандала с закупкой курток для военных Минобороны. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случае он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Резникова могут отправить в отставку и назначить послом в Британии. По его словам, должность министра обороны может занять руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Журналисты также задавали вопрос об отставке Резникова президенту. Зеленский заявил, что комментирует отставки после соответствующих указов.

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